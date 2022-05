Ucraina, la Russia rivuole il Donbass. Zelensky: "Rischiamo cento soldati al giorno". L'offensiva di una crudeltà bestiale

22 maggio 2022 a

a

a

La Russia ha intensificato la sua offensiva nel Donbass, lanciando attacchi di artiglieria e missili nella regione orientale dell'Ucraina. La situazione "è estremamente difficile", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per rafforzare la sua difesa il parlamento di Kiev ha deciso di estendere la legge marziale e la mobilitazione delle forze armate per la terza volta, fino al 23 agosto. Mosca sta cercando di prendere il controllo di Severodonetsk, la principale città rimasta in mano agli ucraini nella provincia di Luhansk, e si sta preparando a riprendere l'offensiva verso Slovyansk, una città strategica per il controllo del Donbass.

Severodonetsk "si sta trasformando in una nuova Mariupol", ha detto la commissaria per i diritti umani del parlamento di Kiev Lyudmyla Denisova, sottolineando che sabato le forze russe "hanno intenzionalmente bombardato una scuola nel cui seminterrato si nascondevano circa 200 residenti. Tre sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina potrebbe perdere fino a 100 soldati al giorno che combattono nell'est del Paese. "Tra 50 e 100 soldati potrebbero morire ogni giorno per difendere l'Ucraina nell'est del Paese", "nell'area più difficile", ha detto Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

E mentre i combattimenti sono proseguiti nell'est, a Kiev è arrivato a sorpresa il presidente polacco Andrzej Duda, che ha incontrato il presidente ucraino e ha parlato al parlamento ucraino. Duda è stato il primo leader straniero a rivolgersi alla Verchovna Rada.

Il leader polacco ha dichiarato che per porre fine al conflitto, non c'è bisogno che l'Ucraina si sottometta alle condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin. "Purtroppo, negli ultimi tempi in Europa ci sono state anche voci inquietanti che chiedevano che l'Ucraina cedesse alle richieste di Putin. Voglio dire chiaramente: solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul suo futuro", ha detto Duda tra gli applausi dei parlamentari ucraini.

Zelensky è tornato a ripetere di accelerare il processo di adesione di Kiev all'Unione europea. Il governo polacco sta intensificando gli sforzi per persuadere gli altri Stati membri dell'Ue più riluttanti all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. Il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, in un'intervista rilasciata a Radio J, ha però spiegato che per l'entrata dell'Ucraina serviranno tra i 15 e i 20 anni. "Bisogna essere onesti. Se diciamo che l'Ucraina entrerà nell'Ue fra 6 mesi, un anno o 2 anni mentiamo. Non è vero. Si tratta senza dubbio di 15 o 20 anni, è molto lunga", ha detto Beaune.

