Vladimir Putin scappato ad un attentato due mesi fa: i responsabili e la rivelazione dall'Ucraina

Nuova inquietante notizia su Vladimir Putin. Il presidente russo è scampato ad un attentato dopo l’inizio della guerra in Ucraina, con l’invasione risalente allo scorso 24 febbraio. A sostenerlo è Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino in un’intervista all’Ukrainska Pravda: “C’è stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin. È stato addirittura aggredito, si dice, da rappresentanti del Caucaso, ma si tratta di una informazione non pubblica. Il tentativo è stato due mesi fa ed è fallito”.

