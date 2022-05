L'Aria Che Tira, "quel manzo crudo di Berlusconi che parla di Putin" Myrta Merlino blocca Alan Friedman

23 maggio 2022 a

"Se mi dà da commentare quel manzo crudo, quel cane crudo di Berlusconi da commentare che parla di Putin..." Alan Friedman a "L'Aria Che Tira", lunedì 23 maggio, lascia tutti per un attimo a bocca aperta. La conduttrice di La7 Myrta Merlino gli dà la parola ma poi è costretta a fermarlo per chiarire il senso della sua dichiarazione. Il giornalista e scrittore statunitense commenta a modo suo le parole di Silvio Berlusconi sul presidente russo Putin alla convention di Forza Italia a Napoli: "Mi dai da commentare quel manzo crudo di Berlusconi che parla di Putin e dice che l'Ucraina deve piegarsi alle domande di Putin non posso non commentarlo..."

"Ma cos'è un manzo crudo?" lo interrompe il collega Luca Telese, ospite in studio. E un istante dopo gli fa eco Merlino, prima sconcertata poi divertita: "Esatto, Alan. Cosa hai detto?" Non abbiamo capito questa metafora gastronomica" lo incalza Telese. "In americano - prova a spiegare - si dice red meat quando si getta in un comizio una cosa..." "Carne fresca" prova a tradurre il collega per chiarire meglio il concetto.

"Quando Friedman inizia a tradurre testualmente dall'americano posso dirvi che c'è da stare attenti" scherza Myrta Merlino che tronca il discorso. "Lasciamo stare quindi...". E si torna seri. "Per essere molto serio - riprende il ragionamento Friedman - Berlusconi è sempre stato molto amico di Putin. Lui ha organizzato per me l'intervista quando ho scritto la sua biografia, sono amici. Addirittura nel 2015 era in Crimea e ha gustato con Putinun vino da 100 mila euro a bottiglia sostenendo che la Crimea fosse una democrazia che voleva far parte della Russia. Lui ha definito Putin un uomo tenero, un uomo sincero, un uomo delicato e un uomo leale: queste sono le parole di 7 anni fa". "Avrà cambiato idea Alan" interviene Merlino. Ma l'ospite va dritto come un treno: "A questo punto chiede agli europei di piegarsi alle domande di Putin sull'Ucraina. O vuole raccattare quattro voti o è un lapsus". E picchia dura sulla lite nel centrodestra: "Gelmini ha fatto bene". Ma la conduttrice lo blocca di nuovo e lo riporta sulla questione guerra: "Al di là della politica italiana c'è il tema serio, quello che in molti iniziano a pensare che l'Europa debba avere una posizione propria di negoziazione nel conflitto per il cessate il fuoco".

