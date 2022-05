Mali, tre italiani rapiti da uomini armati. Con loro anche un togolese

20 maggio 2022 a

a

a

Tre cittadini italiani e un togolese sono stati rapiti da uomini armati in Mali. Lo riferiscono fonti locali citate da Afp e Al Jazeera. Secondo l’agenzia Efe, si tratta di una coppia e il fatto è avvenuto a Sincina nella regione di Sikasso, a est della capitale Bamako. I sequestrati apparterrebbero a una comunità di Testimoni di Geova. Secondo il portale Africa-Express, con la coppia italiana sarebbe stato rapito anche il loro bambino oltre al cittadino togolese.

Ritrovata in un sottoscala di New York una bimba di 6 anni rapita dai genitori biologici

«Uomini armati hanno operato il sequestro di tre cittadini italiani e un cittadino togolese la notte scorsa. Facciamo tutto il possibile per ottenerne la liberazione» ha detto alla France Press una fonte di sicurezza maliana che ha preferito rimanere anonima, confermando che il sequestro è avvenuto nella località sudorientale del Paese di Sincina, un comune rurale della regione di Sikasso.

«Non abbiamo traccia di nostri fedeli in missione in quei luoghi. Forse potrebbe trattarsi di volontari». È quanto si apprende dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, sentita da LaPresse in merito ai tre italiani rapiti in Mali. Secondo Africa Express, il gruppo apparterrebbe a una comunità di testimoni di Geova. «Anche noi lo abbiamo appreso dalle fonti di informazione. Speriamo di avere notizie positive dai canali ufficiali», aggiungono dalla Congregazione italiana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.