Svolta sul rapimento di Denise Pipitone: pronta la commissione d'inchiesta parlamentare

24 novembre 2021 a

a

a

“Con il parere conforme di tutti i gruppi parlamentari, la proposta di istituire la commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone è stata incardinata”. Ad annunciare la svolta sul rapimento di Denise Pipitone, scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo, è Milo Infante, conduttore di Ore14 su Rai2. “Sono emozionato, perché 17 anni di depistaggi, di indagini fatte male, di intercettazioni sbagliate, di processi… e qui mi fermo per amore di me stesso. Finalmente una commissione d’inchiesta che è partita e può far luce per cercare di capire cosa è stato fatto di sbagliato” dice il conduttore con la voce rotta e con un abbraccio virtuale a Piera Maggio, madre di Denise, che ha trascorso degli ultimi giorni molto difficoltosi. La prima seduta per l’istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Pipitone è fissata per il prossimo 2 dicembre.

Atroce verità su Denise Pipitone: intercettazioni compromettenti per vip, magistrati e politici

La richiesta dell’avvio di una commissione era stata presentata dagli onorevoli Alessia Morani e Carmelo Miceli. Ieri il presidente della commissione Affari Costituzionali, l’onorevole Giuseppe Brescia, aveva promesso di portare avanti la richiesta, e oggi finalmente c’è una data. Piera Maggio ha festeggiato con un post su Facebook per la notizia: “Finalmente una commissione d’inchiesta. Ringraziamo dal profondo del cuore tutti coloro che si sono interessati alla commissione d’inchiesta. Auspichiamo che si faccia chiarezza su tutta la vicenda. La figlia di tutti gli italiani”.

La proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone è partita: giovedì 2 dicembre la prima seduta di discussione.

A #ORE14RAI2 l’annuncio in diretta e la commozione di Milo Infante. pic.twitter.com/QZ0cKsznZn — ore14rai2 (@ore14rai2) November 24, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.