Alti comandanti russi sospesi per gli scarsi risultati in Ucraina: ora tutti evitano le responsabilità

Diversi alti comandanti russi sono già stati sospesi per gli scarsi risultati nella guerra in Ucraina. Il ministero della Difesa britannico nell’aggiornamento dell’intelligence afferma che il tenente generale Serhiy Kisel, che guidava la prima unità di carri armati della guardia d’élite, è stato sospeso per non aver catturato Kharkiv e il vice ammiraglio Igor Osipov, che comandava la flotta del Mar Nero, è stato probabilmente sospeso in seguito all’affondamento dell’incrociatore Moskva, mentre non è chiaro se il capo di stato maggiore Valeriy Gerasimov mantenga il sostegno del presidente Vladimir Putin.

Il ministero del Regno Unito afferma che è probabile che gli alti funzionari siano sempre più distratti dal tentativo di evitare responsabilità personali in questa cultura di «insabbiamenti e capro espiatorio», «questo probabilmente metterà a dura prova il modello centralizzato di comando e controllo della Russia poiché gli ufficiali cercano sempre più di rinviare le decisioni chiave ai loro superiori», «sarà difficile per la Russia riprendere l’iniziativa in queste condizioni».

