“Mandando armi non si favorisce il cessate il fuoco”. Angelo D'Orsi dice basta a Dritto e rovescio

Angelo D’Orsi, ex professore di Storia del pensiero politico all'Università di Torino, è tra gli ospiti dell’edizione del 19 maggio di Dritto e rovescio, programma tv di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Lo storico si schiera apertamente contro l’invio di armi all’Ucraina per porre fine al conflitto con la Russia: “Se vogliamo davvero arrivare ad un cessate il fuoco, che dovrebbe essere ciò che ci unisce tutti ora con l’obiettivo di arrivarci immediatamente, dobbiamo smettere di pensare che mandando armi favoriamo questo obiettivo. Il cessate il fuoco non si raggiunge così, questa è la prima cosa. Aggiungo che mi spiace sentir dire, che al di là delle responsabilità che ci sono da una parte, ma anche dall’altra, che questa è di nuovo una guerra per la democrazia. Lasciamolo cadere per cortesia, non c’è una guerra per la democrazia. Lasciamo cadere questo argomento tra i ferri vecchi della storia recente. In nome della democrazia - conclude D’Orsi - si sono combattute guerre barbariche”.

May 19, 2022

