Nina Khrushcheva a Otto e mezzo: la guerra l'ha vinta l'Ucraina

La nipote di Khrushchev, Nina Khrushcheva, parla della guerra in Ucraina durante la puntata di Otto e mezzo in onda su La7 lunedì 16 maggio. La politologa giudica la liberazione dei prigionieri ucraini dell'Azovstal come l'inizio di un processo di negoziazione nell'intera area. "Si è aperta una nuova fase - dichiara la Khrushcheva - e ci potrebbe essere anche uno scambio tra prigionieri di guerra. Forse ci stiamo avvicinando a qualche forma di accordo". Poi il discorso si sposta più decisamente sul tema di vincitori e sconfitti nel conflitto in corso. "In termini militari chiaramente il discorso è diverso - prosegue la Khrushchova - La Russia è una superpotenza e sarà sconfitta anche se, alla fine, dovesse conquistare altri territori.

La spinta di Putin per una scelta storica: Finlandia e Svezia per il canale diretto con gli Usa

Altro giallo è quello della malattia di Putin. "Non sappiamo nulla, sono solo speculazioni - conclude Nina Khrushcheva - In molti parlano delle sue cattive condizioni ma io non riesco a vedere una malattia così grave. Ma il sistema di sicurezza in Russia può cambiare molto rapidamente".

