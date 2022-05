Stasera Italia, Vladimir Putin e la rivoluzione del linguaggio vista da Federico Rampini: “Segni di debolezza”

16 maggio 2022 a

a

a

Gli avvertimenti di Putin sono un segno di forza o di debolezza? La questione è affrontata nel corso della puntata del 16 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, con Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera collegato con il programma Mediaset dagli Stati Uniti d’America: “Qui vengono interpretati come segni di debolezza, tra l’altro colpisce il fatto che Vladimir Putin abbia ammesso che l’allargamento della Nato alla Finlandia e alla Svezia, se e quando avverrà, non rappresenta una minaccia per la Russia. È la pura verità, la Nato è un’alleanza difensiva, Finlandia e Svezia vogliono entrare nella Nato per essere difese in caso di attacco russo. Per una volta Putin non è arrivato a rovesciare la realtà dei fatti con la propaganda. Le sue minacce - conclude il giornalista - sembrano abbastanza spuntate, il linguaggio che ha usato ultimamente nei confronti della Nato è meno bellicoso di altre volte”.

Gli avvertimenti di Putin sono un segno di forza o di debolezza?



Secondo @FedericoRampini il leader russo sta usando un linguaggio meno bellicoso del solito ma le sue minacce sono simbolo di debolezza.#StaseraItalia pic.twitter.com/aSrP15y3Sx — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 16, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.