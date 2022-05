Guerra in Ucraina, la Turchia offre nave per evacuare i feriti dell'Azovstal

14 maggio 2022 a

a

a

La Turchia si è offerta di evacuare via mare i combattenti ucraini feriti bloccati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo ha riferito un portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dalla Reuters.

Video su questo argomento "Via dall'inferno" Chi sono i mediatori più influenti di Zelensky: trattativa complicata per evacuare da Azovstal

Quanto allo scontro in corso in vista dell'ingresso della Finlandia nella Nato, Helsinki è fiduciosa che si troverà una soluzione per la contrarietà della Turchia all’ingresso del Paese nell'Alleanza atlantica. Lo ha detto il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavesto, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato a Berlino, allargata a Finlandia e Svezia, secondo quanto riportano i media tedeschi. «Sono sicuro che troveremo una soluzione», ha detto Haavesto, dopo che la Turchia ha espresso riserve sull’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato e ha chiesto colloqui sulla posizione dei due Paesi rispetto al partito curdo Pkk.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.