Parata militare russa, Maria Giovanna Maglie e la verità su Putin malato e con la copertina: cosa avete visto

Giada Oricchio 09 maggio 2022 a

a

a

“Era un cappotto!”. La giornalista Maria Giovanna Maglie fa chiarezza: Vladimir Putin non si è portato la “copertina di Linus” alla parata per la Vittoria. Questa mattina a Mosca si è svolta la tradizionale parata militare per la liberazione dal nazifascismo, il presidente della Federazione russa è arrivato zoppicando, ha tenuto un discorso patriottico di 15 minuti e poi si è seduto.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e molte testate giornalistiche si sono concentrate sullo stato di salute dell’ex agente del KGB apparso appesantito e provato. Qualcuno si è spinto a dire che avesse messo sulle gambe una coperta per ripararsi dal freddo.

Video su questo argomento L'arrivo di Putin e quel gesto eclatante nella Piazza Rossa prima del discorso

Ebbene, Maria Giovanna Maglie, in un post su Instagram, ha smontato la fake news: “Putin aveva un cappotto accuratamente ripiegato e messo sulla sedia. Quando è tornato a sedersi, lo ha preso e se lo è appoggiato sulle ginocchia”. Poi con una punta di ironia l’invito a riflettere e a non rincorrere falsi miti: “No copertina, no malato, no nonno. #datevi una calmata o toccherà dare ragione a Macron che per me è un colpo al cuore”.

Video su questo argomento "Nonno Putin". Spunta la copertina sulle gambe: lo Zar si fa immortalare così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.