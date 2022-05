Guerra in Ucraina, Zhuravlyov minaccia di distruggere la Finlandia col missile ipersonico

14 maggio 2022 a

Un missile ipersonico potrebbe spazzare la Finlandia in soli dieci secondi. E' la tremenda minaccia che viene dalla Russia e precisamente dal deputato Aleksey Zhuravlyov che è anche vicepresidente della Commissione Difesa del Cremlino. In una recente intervista ripresa dal "Mirror", Zhuravlyov parla della possibilità di lanciare il missile Kinzhal che ridurrebbe in cenere la Finlandia in soli dieci secondi. "Se la Finlandia vuole entrare a far parte della Nato - ha detto il deputato della Duma - allora il nostro obiettivo è assolutamente legittimo: mettere in discussione l'esistenza di questo Stato". Il generale accusa anche il Paese di Sanna Marin di essere poco grato nei confronti del Cremlino: "I finlandesi dovrebbero essere grati alla Russia per il loro Paese - ha aggiunto nell'intervista - Fino a poco tempo fa non consideravamo possibile alcuna ostilità da parte della Finlandia, adesso invece tutto è cambiato".

Ma le minacce dei russi non si limitano soltanto alla Finlandia. Zhuravlyov ne ha per tutti, Gran Bretagna e Stati Uniti compresi. Secondo il deputato, la Russia potrebbe disintegrare il Regno Unito in soli 200 secondi grazie al missile Satan-2. Lo stesso che potrebbe distruggere perfino gli Stati Uniti.

