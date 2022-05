L'aria che tira, il generale Camporini: smentiti i catastrofisti. Cosa vogliono davvero gli Stati Uniti in Ucraina

14 maggio 2022 a

Il contatto tra i ministri degli Esteri americano e quello russo è un passo avanti nella ricerca della pace in Ucraina . Il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggio dell'Aeronautica militare, è intervenuto a L'aria che tira per commentare la telefonata tra Loyd Austin e Sergey Shoygu che potrebbe presagire a una possibile confusione diplomatica del conflitto in Ucraina. Il rapporto Washington-Mosca "consente di evitare che l'incidente non voluto posso degenerare ed è necessario che questi scambi avvengano anche ai livelli più bassi", spiega l'ufficiale.

Gli Usa chiamano la Russia, primo contatto dall'inizio della guerra. "Ma nessun passo avanti"

Il generale spiega che il contatto tra Austin e Shoygu era stato preparato da tempo con molta attenzione e sia una "smentita a coloro che insistono con una visione catastrofica sulle intenzioni occidentali", argomenta Camporini. Secondo alcuni, infatti, gli Stati Uniti e il presidente americano Joe Biden avrebbero tutto l'interesse in una guerra lunga che logorerebbe la Russia di Vladimir Putin ma anche la stessa Europa, senza contare l'affare delle forniture con il gas americano pronto a sostituire quello russo. Ma per il generale la mossa del pentagono è chiara, c'è la volontà di percorrere la via diplomatica.

Il vero timore degli Usa, retroscena da Mosca sulla telefonata Austin-Shoygu. "Con gli Azov francesi, polacchi e inglesi"

