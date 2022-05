Stasera Italia, Mirella Serri e il boomerang per Vladimir Putin: “Ora si troverà veramente le bombe nucleari al confine”

13 maggio 2022 a

L'Europa è la grande assente nel conflitto in Ucraina? Nel corso dell’edizione del 13 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è presente Mirella Serri, professoressa di Letteratura e giornalismo presso l'Università Sapienza di Roma, che al contrario di molti loda il lavoro del continente nell’affrontare la Russia: “La Finlandia e la Svezia sono in Europa, quindi è una presa di posizione, anche se la Finlandia non è nell’Unione Europea. Sono situazioni che mettono in grande, grandissima crisi, Vladimir Putin, perché lui è partito dal fatto che non voleva avere un’Ucraina vicino che gli puntasse le armi nucleari addosso e non ne aveva la minima intenzione. Adesso con queste adesioni alla Nato, quando ci saranno, si troverà l’esatto contrario di quanto sperato dal punto di vista geografico. Quindi l’Europa ha fatto sentire la sua voce”.

