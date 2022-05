“Vladimir Putin gravemente malato di cancro”. I servizi segreti ucraini: in Russia è già in corso un golpe

13 maggio 2022 a

In Russia è in corso un colpo di stato per rimuovere Vladimir Putin, che è gravemente malato di cancro. A dirlo è il capo dell’intelligence del’Ucraina, il maggiore generale Kyrylo Budanov. In un’intervista a Sky News Uk il numero uno dei servizi segreti di Kiev ha dichiarato che la sconfitta in Ucraina porterebbe alla rimozione del leader russo e alla disintegrazione del paese. «Questo processo è già stato avviato e si stanno muovendo in quella direzione», ha spiegato Budanov. «È in corso un colpo di stato? Sì. Si stanno muovendo in questo modo ed è impossibile fermarlo. Putin è in condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è molto malato», ha proseguito Budanov, capo degli 007 ucraini, aggiungendo che il leader russo ha il cancro e altre malattie.

