Coffee Break, Riccardo Sessa stufo della propaganda russa: “Mistificazione mostruosa, solo menzogne”

L'intervista al ministri degli Esteri russo Lavrov e il discorso sulla piazza Rossa di Putin fanno arrabbiare l'ex ambasciatore e rappresentante alla Nato Riccardo Sessa, ospite della puntata del 12 maggio di Coffee Break, talk show di La7 condotto da Andrea Pancani: “La grande fortuna è che noi viviamo in un mondo in cui ognuno può avere le proprie idee a differenza di quanto succede in Russia da ieri, chi la pensa in maniera diversa fa la fine che fa… Non ho bisogno di aggiungere altro. Il problema di fondo rimane sempre lo stesso, che si possa lavorare seriamente per la pace, dimentichiamoci quello che è successo, azzeriamo la moviola, gli esagerati ci possono essere, abbiamo assistito ad una campagna di mistificazione della verità mostruosa da parte di Mosca”.

“L’intervista di Sergej Lavrov - continua il diplomatico Sessa - conteneva una serie di menzogne una dietro l’altra. Lo stesso discorso di Vladimir Putin è stato pieno solo di menzogne, menzogne, menzogne. Azzeriamo tutto questo, l’Europa e l’Occidente sono anche disposti, però noi non possiamo mollare assolutamente il sostegno all’Ucraina, perché significa non consentire il raggiungimento di una pace”.

