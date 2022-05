L'Aria che Tira, il giurista Ugo Mattei si arrabbia con l'Occidente: invenzioni sempre smentite su Vladimir Putin

10 maggio 2022 a

“Si parla di umiliazione di Putin ma non è stato sconfitta la Russia”. Nel corso della puntata del 10 maggio de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, è ospite il giurista Ugo Mattei, professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale e comparato all'Università della California, che si scaglia contro la narrazione del conflitto in Ucraina: “Il ragionamento sull’umiliazione della Russia ha un senso nel momento in cui si è vinta la guerra con la Russia. Il problema è come tratti lo sconfitto di una guerra. Mi sembra che si stia vivendo una situazione paradossale, tutti si aspettano determinate cose da Vladimir Putin, tutti descrivono la sceneggiatura precedentemente, che voleva la guerra lampo, che voleva conquistare Kiev e fare chissà quali cose, poi dopo…”.

“È - continua Mattei citando un detto popolare - come Don Simone che stampa e compone. Ce la raccontiamo a noi, ce la costruiamo e poi ci facciamo un nostro dibattito che nulla ha a che fare con la conoscenza delle condizioni sui luoghi, soprattutto nulla ha a che fare con la conoscenza della psicologia, della cultura e della storia della Russia. Non commento questa questione dell’umiliazione di Putin o non di Putin, non l’abbiamo ancora sconfitto, non ha senso parlare di umiliarlo o meno”.

