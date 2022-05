Regina Elisabetta, problemi di salute. A Westminster sostituita dal principe Carlo per la Cerimonia di apertura del Parlamento

Giada Oricchio 10 maggio 2022 a

Salta lo State Opening of Parliament: nuova battuta d’arresto per la regina Elisabetta, 96 anni. Sua Maestà domani, 10 maggio, non sarà presente all’evento che onorò perfino nel 2021, poche settimane dopo la scomparsa del marito Filippo. All’origine del forfait, i problemi di mobilità che l’affliggono da un po’ di tempo e la costringono (non sempre) ad appoggiarsi a una bastone. La cerimonia dell’apertura del Parlamento è impegnativa e i solenni festeggiamenti per il Giubileo di Platino (2-5 giugno) sono sempre più vicini. Un evento storico cui il Regno unito si prepara da due anni: tutto deve essere perfetto.

Saranno l’erede al trono Carlo, affiancato dal principe William, a leggere il Queen’s Speech a Westminster. Da quando Elisabetta II è diventata regina, nel 1952, ha inaugurato tutte le sessioni del Parlamento tranne nel 1959 e nel 1963 perché in dolce attesa di Andrea prima e Edoardo poi. C’è grande attenzione intorno alle condizioni di salute di Sua Altezza reale da metà ottobre 2021 quando venne messa a riposo forzato in seguito alla tour de force di 19 impegni ufficiali consecutivi. L’inviato del Corriere della Sera rassicura: la regina non soffre di patologie particolari, accusa gli acciacchi dell’età, ma “il guaio è che ha continuato a comportarsi come una settantenne quando ha passato i novanta”.

