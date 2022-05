Sorpresa in Ucraina degli U2. Dopo il concerto sotterraneo Bono e The Edge in visita a Bucha ed Irpin

08 maggio 2022 a

Il cantante irlandese Bono, leader degli U2, ha visitato insieme al chitarrista della band The Edge le città bombardate di Borodyanka e Irpin e la fossa comune di Bucha, simbolo delle atrocità commesse dall’esercito russo durante la sua occupazione, in occasione del giorno della Vittoria contro il nazismo, precedentemente commemorato il 9 maggio. Ad appena un mese dalla pubblicazione della sua canzone «Walk on Ukraine» dedicata alle vittime ucraine dell’invasione russa, Bono si è recato nelle zone più colpite dall’invasione, ha detto, su richiesta del presidente Volodimir Zelensky, che vedrà più tardi. A Borodyanka, dopo aver letto una poesia accanto alla statua del poeta ucraino Taras Shevchenko, ha espresso la speranza che i giovani russi cambino e caccino il presidente Putin.

Bono e The Edge sono stati ricevuti dalle autorità dei tre comuni. A Bucha, dove è stato ricevuto da un sacerdote che ha spiegato i processi di esumazione e identificazione dei cadaveri, Bono ha visitato la fossa comune. I precedenza i due hanno tenuto un concerto a sorpresa in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev, dove il frontman degli U2 ha anche pronunciato la sua preghiera «per la pace». Dal binario di una stazione, l’icona rock di 61 anni ha cantato i classici degli U2 ’Sunday Bloody Sunday’, ’Desire' e ’With or without you'. «Le persone in Ucraina non stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà», ha detto Bono.

