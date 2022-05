La Finlandia si prepara alla guerra. Il ministro Skinnari: "Pronti per andare il fronte"

08 maggio 2022 a

"Nel caso peggiore siamo tutti pronti ad andare al fronte". Ville Skinnari, ministro del Commercio estero e dello Sviluppo della Finlandia, conferma che il suo Paese si sta preparando alla guerra.

"Tutti i finlandesi sono pronti - dice in un'intervista a La Stampa - è naturale. Il nostro sistema di sicurezza, come di controllo delle frontiere, è un modello orizzontale molto studiato. Il nostro ruolo in Europa è quello di essere produttori di sicurezza e stabilità. Noi siamo pronti a resistere per decenni se qualcosa dovesse succedere. È il frutto di scelte fatte molti anni fa, è una preparazione alla difesa che è nel nostro Dna".

La Finlandia si sente forte anche dal punto di vista militare. "Abbiamo uno degli eserciti più forti d'Europa. Le 285 mila unità di riserva, come me che sono sottotenente, partecipano a frequenti esercitazioni, anche se i nostri lavori sono diversi", ha aggiunto il ministro. La guerra in Ucraina "avrà un impatto profondo e duraturo sull'architettura difensiva dell'Europa e anche per la Finlandia: la Russia è vicina, il confine comune è di 1350 chilometri".

Ma Skinnari specifica che "a riscrivere la posizione della Finlandia e la sua attitudine nei confronti della Nato è stata la Russia. L'alleanza con gli Stati Uniti è centrale. Per questo io credo che sia molto importante che noi si proceda in avanti insieme con la Svezia. Ogni partito finlandese sta considerando la questione dell'entrata nella Nato e alcuni hanno già assunto una posizione pubblica. Noi socialdemocratici formalizzeremo la nostra posizione il 14 maggio. Spero ci sia unanimità".

