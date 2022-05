Guerra in Ucraina, la Russia rischia di implodere. La previsione sulla fine di Putin

04 maggio 2022 a

a

a

La vera natura della guerra di Putin e soprattutto lo scenario futuro nel caso in cui dovesse fallire l'invasione dell'Ucraina. Se n'è parlato durante "Stasera Italia" in onda mercoledì 4 maggio. Ad affrontare l'argomento è Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. "Questa è una guerra imperialista - ha detto la Tocci intervistata da Barbara Palombelli - Non c'entra niente la politica di espansione messa in atto dalla Nato negli ultimi anni. Il consenso di Putin è ancora molto alto ma il rischio che sta correndo la Federazione russa è quello di un'implosione. E a Mosca qualcosa comincia a scricchiolare. Anche se è ancora presto per dire che sta per succedere davvero qualcosa".

Invitare i giornalisti russi in tv? Una violazione delle sanzioni dell'Europa

Poi Nathalie Tocci sottolinea la necessità per l'Europa di non schiacciarsi troppo su atteggiamenti da muro contro muro. "Europa e Occidente sono troppo schiacciate sul muro contro muro - prosegue la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma - Oltre a Occidente e Russia ci sono anche Cina, India e tante altre gradazioni di grigio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.