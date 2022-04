Ucraina, nuovo attacco in Transnistria e missili a bassa quota su Zaporizhzhya. "A Kharkiv un campo di concentramento"

26 aprile 2022 a

a

a

Questa mattina due missili da crociera russi sono volati a bassa quota sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhya. Ad affermarlo il servizio stampa di Energoatom, riportato da Ukrinform. "Oggi alle 6.41 e alle 6.46 due missili da crociera nemici hanno volato a bassa quota sul sito della centrale nucleare di Zaporizhzhya in direzione di Zaporizhia", si legge in una dichiarazione. "Il volo di missili a bassa quota direttamente sopra il sito, dove si trovano 7 impianti nucleari con un'enorme quantità di materiale nucleare, pone enormi rischi. Dopotutto, i missili possono colpire uno o più impianti nucleari, e questo minaccia una catastrofe nucleare e da radiazioni in tutto il mondo", ha affermato il capo di Energoatom Petro Kotin.

Passo falso di Zelensky con gli Usa. Il retroscena di fuoco su Blinken e Austin a Kiev

A Kharkiv un campo di concentramento

Le autorità di Kharkiv dicono che i russi avrebbero creato un "campo di concentramento" nella città di Vovchansk. L'ufficio del procuratore locale ha affermato che "residenti pacifici" sono stati "torturati" con "violenze fisiche e mentali" nel presunto campo, che è stato allestito nei locali di una fabbrica. Oleh Syniehubov, governatore dell'amministrazione regionale di Kharkiv, ha aggiunto che i russi "costringono le persone a collaborare e ad unirsi alle loro forze armate".

Video su questo argomento Si avvita su se stesso e precipita: le immagini del super jet russo abbattuto dagli ucraini

Raid aerei nell'acciaieria Azovstal

"Lo stabilimento Azovstal, dove si trovano i difensori di Mariupol, dove i civili si nascondono negli scantinati dai bombardamenti, continua a essere coperto dal fuoco nemico. Solo nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35 attacchi aerei”. Lo afferma il reggimento Azov, asserragliato nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, sottolineando che ci sono civili "sotto le macerie".

Attacchi in Transnistria

Un centro radiofonico regionale che ritrasmetteva programmi radiofonici russi è stato fatto saltare in aria nella Transnistria, piccola repubblica filorussa e separatista al confine tra Moldavia e Ucraina. Ci sono state delle esplosioni in un edificio di un’agenzia di sicurezza nella capitale Tiraspol. Il governo locale ha dichiarato che probabilmente si è trattato di un attacco con lanciagranate e che non ci sono stati feriti o persone coinvolte. Tiraspol si trova a un centinaio di chilometri da Odessa, la città portuale più importante dell’Ucraina che fino a poche settimane fa era uno degli obiettivi principali dell’esercito russo.

Video su questo argomento Come l'hanno rasa al suolo: l'ultima conquista dei russi nel Donbass, il video dal drone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.