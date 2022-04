Ucraina, il battaglione Azov e gli attacchi devastanti: come si combatte a Mariupol

28 aprile 2022

"Questa notte è stata un'enorme quantità di bombe al fosforo, 50 attacchi con aerei, missili e tutto ciò che un barbaro può usare contro l'umanità". Lo ha dichiarato il vice comandante del reggimento Azov, Sviatoslav Palamar, in un video a proposito della situazione Mariupol diffuso su Telegram e ripreso dai media ucraini. Palamar ha anche chiesto misure urgenti per evacuare la città e calcolato le quanto i russi stanno spendendo in questa guerra. "In totale sono 1.11.1200.180 dollari". "Chiedo al mondo di riconoscre senza esitazioni che questa non è una guerra per conquistare il territorio, questo è un genocidio, è la distruzione di un'intera nazione".