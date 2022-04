La Polonia non paga il gas in rubli e la Russia le chiude i rubinetti

26 aprile 2022 a

a

a

Da stamane all’alba la Polonia non starebbe più ricevendo il gas naturale russo dall’Est attraverso il gasdotto Yamal-Europa. Secondo i dati degli operatori europei di trasporto del gas, intorno alle 04:00 ora di Mosca il flusso di gas alla stazione di misurazione di Kondratki era a zero. In realtà c’era già stata un’interruzione: nella notte del 24 aprile, il flusso si era interrotto ma poi era ripreso. Secondo il portale polacco Onet, che cita dati non ufficiali raccolti in ambienti governativi e della compagnia energetica PGNiG, la ragione è che la Russia ha sospeso le forniture, perché venerdì scorso è scaduto il termine per pagare l’energia con i rubli.

"Gazprom non conferma che la fornitura di gas russo alla Polonia è già stata interrotta". A riferirlo ai giornalisti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, è il rappresentante ufficiale di Gazprom Sergey Kupriyanov. Allo stesso tempo, il colosso del gas russo ha sottolineato che "oggi la Polonia è obbligata a pagare le forniture di gas in conformità con la nuova procedura di pagamento", ovvero in rubli. Ufficialmente la notifica dell'interruzione del flusso di gas dovrebbe arrivare entro un giorno, osserva Onet. Il portale polacco ha specificato anche che un'unità di crisi si è riunita presso il Ministero del clima e dell'ambiente. Dopo questa notizia, i prezzi del gas in Europa sono balzati del 6% in pochi minuti a 1.095 dollari per mille metri cubi.

Gas, Cingolani “L'Italia può diventare un hub nel Mediterraneo”

Nei giorni scorsi il rappresentante del governo polacco per le infrastrutture energetiche strategiche, Piotr Naimsky, aveva affermato che Varsavia non rispetterà i nuovi requisiti per il pagamento delle forniture di carburante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.