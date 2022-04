Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin torna a parlare: "Ogni famiglia..." la frase choc sulla guerra

25 aprile 2022 a

a

a

È tornata a parlare in pubblico Alina Kabaeva, l'ex campionessa di ginnastica e parlamentare russa considerata da molti l'amante se non la moglie di Vladimir Putin. L'ex atleta in una rara apparizione televisiva si è mostrata al festival di ginnastica Alina, che ogni anno si tiene in suo onore a Mosca. "Questa è una vacanza non solo per il nostro Paese, questa è una vacanza per ogni famiglia" dice sorridente la Kabaeva in un video rilanciato sui social dal progetto Russian Media Monitor. Dietro di lei un pannello dove spiccano le "Z" simbolo dell'operazione militare speciale, così la chiamano in Russia, contro l'Ucraina. La presunta amante di Putin fa an che un riferimento al conflitto: "Ogni famiglia ha una storia di guerra, e in nessun caso dobbiamo dimenticarla ma tramandarla di generazione in generazione".

L'amante di Putin nascosta in Svizzera con i loro quattro figli, cosa si sa di Alina Kabaeva

A pubblicare il breve frammento su Twitter è Julia Davis, giornalista di The Daily Beast, che ha commentato: "La presunta amante di Putin, Alina Kabaeva, ha fatto una rara apparizione a Mosca, al festival di ginnastica 'Alina' (chiamato così in suo onore). In piedi davanti a uno sfondo coperto di 'Z', Kabaeva ha parlato della Seconda Guerra Mondiale e ha detto, senza un pizzico di ironia: 'Ogni famiglia ha una storia di guerra'".

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 24, 2022

Nei giorni scorsi la Kabaeva era stata fotografata a Mosca sempre per motivi legati alla ginnastica e un dettaglio aveva colpito l'attenzione di molti osservatori che hanno notato alla sua mano un anello, forse una fede nuziale. Un dettaglio che ha fatto ipotizzare che lei e Putin si siano sposati dopo le voci su quattro figli avuti insieme.

Il dramma di Luiza Krivonogikh, la figlia illegittima di Putin: per lei finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.