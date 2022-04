Putin alla messa di Pasqua, "tutto falso": spuntano i video. Le teorie: terrore di un attentato o di mostrarsi malato

25 aprile 2022 a

Molti analisti fin dalla fine di febbraio hanno notato che l'intervento militare in Ucraina da parte della Russia nasce anche da profonde implicazioni religiose, e in questo senso è stata letta la partecipazione di Vladimir Putin alla messa di mezzanotte celebrata dal patriarca di Mosca, Kirill, nella cattedrale di Cristo Salvatore per la Pasqua ortodossa. Le immagini del presidente russo contrito e commosso in chiesa mentre la guerra uccide soldati e civili ha fatto indignare tutti e oggi campeggiano sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Ma secondo alcune argomentate ricostruzioni si tratterebbe di un fake: Putin non avrebbe partecipato alla messa di mezzanotte, probabilmente per paura di subire attentati o per nascondere problemi di salute sono le tesi più discusse, e i video che lo ritraggano sarebbero frutto di un semplice montaggio, neanche troppo accurato.

A riassumere indizi e incongruenze delle immagini rilanciate dai media di tutto il mondo è l'utente di Twitter Igor Sushko che si è arricchito man mano delle evidenze pubblicate da altri utenti e debunker. Nel video della messa di mezzanotte di domenica 24 aprile con le immagini trasmesse dalla tv di Stato russa si vede Putin che partecipa alla funzione, in piedi accanto al sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin.

Ma si tratterebbe di inserti registrati in precedenza come si evince da alcuni particolari. Putin non sarebbe stato presente durante la veglia ma i momenti che lo ritraggono con una candela in mano sarebbero stati filmati precedentemente e poi "incollati". Gira inoltre un video che mostra il "set", la chiesa vuota e i due, il presidente russo e il sindaco di Mosca, davanti alle telecamere. Ma l'immagine della candela, riporta stopfake.org, risalirebbe alla messa di Pasqua del 2 maggio del 2021, ovvero un anno fa dove Putin e Sobyanin appaiono con gli stessi abiti nello stesso luogo. .

Nella ricostruzione del sito viene analizzato il video dell'intera cerimonia. Nelle inquadrature dall'alto si nota che nella parte della cattedrale che dovrebbe essere occupata da Putin il presidente non c'è. Non è escluso in assoluto che lo Zar vi abbia partecipato, ma nelle immagini trasmesse appaiono chiari gli "Inserti" di immagini estranee in un editing che è solo l'ultima mossa comunicativa della propaganda di Mosca.

RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall. pic.twitter.com/udLKxKeuov — Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2022

