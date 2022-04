Mezz'ora in Più, Alan Friedman ridicolizza gli Usa: “Il 90% degli americani non sa nulla sull'Ucraina”

24 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina non interessa in alcun modo ai cittadini americani. A rivelarlo nel corso dell’edizione del 24 aprile di Mezz’ora in Più, il talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata, è Alan Friedman, giornalista statunitense, che mette sullo stesso piano di disinteresse anche le elezioni in Francia, con Emmanuel Macron che ha vinto la sfida con Marine Le Pen: “Dal punto di vista americano, a parte i membri dell’élite finanziaria-politica di New York e Washington, nessuno ha seguito le elezioni della Francia. Il New York Times e il Washington Post oggi hanno messo l’elezione sul ballottaggio francese in prima pagina, ma è la prima volta, non è un tema per niente discusso in America, la maggior parte degli americani non sanno chi sia Macron, neanche il nome”.

“Stessa cosa - spiega Friedman - per la guerra in Ucraina, noi ogni giorno siamo presi dall’emozione del terrore di quello che accade vicino a noi, ma negli Usa non se ne parla. Mentre se ne parla a Washington, dove vogliono rinforzare il rifornimento di armi all’Ucraina, è un tema controverso. Una vasta parte degli americani non discutono e non parlano dell’Ucraina, il 90% degli americani non sa neanche cosa succede chiaramente”.

"Giornali americani oggi hanno messo ballottaggio francese in prima pagina, ma è la prima volta, la maggior parte degli americani non sanno chi sia Macron. Stessa cosa per la guerra in Ucraina, non se ne parla" @alanfriedmanit @RaiTre #mezzorainpiu pic.twitter.com/QwHAlRZiIr — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) April 24, 2022

