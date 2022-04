Harry e Meghan Markle, la reazione su papà Carlo e lo sgarbo al fratello William agli Invictus Games

Giada Oricchio 20 aprile 2022 a

a

a

Carlo e William no, la Regina Elisabetta sì, ma non abbastanza per essere presente alla sua festa di compleanno. Durante la sua visita nei Paesi Bassi per gli Invictus Games, il principe Harry d’Inghilterra ha usato poche parole di circostanza con la BBC, mentre si è dimostrato chiacchierone con Hoda Kotb del programma “Today” sull’emittente americana NBC. Harry ha detto che il breve faccia a faccia con Sua Maestà, nonché nonna, è andato bene.

Tana per Meghan Markle: la scenetta del cappotto? Duchessa smascherata

C’era anche Meghan Markle, si sono divertiti e hanno recuperato il tempo perduto. Cioè in 15 minuti al Castello di Windsor la coppia ha azzerato due anni di assenza a seguito dell’addio ai doveri di “royal senior” con trasferimento negli Usa e intervista accusatoria alle teste coronate (razzismo, indifferenza, freddezza, dispettucci tra cognate). Il “campione” regale ha fatto altre rivelazioni illuminanti: non è sicuro che parteciperà al 96esimo compleanno della nonna e non si sente a casa nel Regno Unito.

Video su questo argomento Lo show di Meghan agli Invictus con Harry. E sulla duchessa sorge il sospetto

Se con la Regina sono rose e fiori, non si può affermare lo stesso di Carlo e William, loro sono le spine. La giornalista Hoda, infatti, ha chiesto a Harry se sentisse la mancanza del fratello e del padre, ma il principe ha evitato completamente la domanda sottolineando che gli mancavano i suoi figli Archie (che avrebbe un carattere forte, nda) e Lilibet, rimasti a Los Angeles. Per il resto la sua attenzione era tutta dedicata ai Giochi per veterani disabili.

Nella medesima intervista, Hoda è tornata alla carica invitandolo a mandare un messaggio al fratello maggiore in memoria di Lady Diana e ancora una volta, il Sussex ha chiuso la porta evidenziando che ora conducono vite diverse e che ci sono davvero tante differenza tra lui e l’erede al trono William.

Harry, come Meghan, non perde occasione per ricordare al pubblico quanto fosse legato alla madre defunta, molto amata in tutto il mondo, così ha ribadito: “Sento lo spirito di mia madre vicino a me più che mai” alludendo al fatto che la principessa Diana avrebbe condiviso la sua scelta di vita.

"Per fare pace o per..." Harry e Meghan dalla Regina, l'incontro segretissimo che mette in allarme i sudditi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.