Dritto e rovescio, “Europa non serva, ma alleata Usa”. Claudia Fusani fa disperare tutti

Mani in faccia per la disperazione. Nella puntata del 21 aprile di Dritto e rovescio, il talk show serale di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione, il discorso di Claudia Fusani scatena gli altri ospiti presenti in studio, che le contestano il punto di vista sulla guerra tra Russia ed Ucraina: “Il Papa ha detto cessate le armi, per far cessare le armi bisogna essere in due, purtroppo Vladimir Putin non sta cessando le armi, sta continuando a bombardare e lanciare missili, è la realtà dei fatti. Il tema è che l’Europa si è mossa in maniera molto compatta e dal 2014 sta buona, zitta e di lato aspettando e sperando che questa faccenda tra Mosca e Kiev si risolva in qualche modo tra di loro, senza coinvolgimenti esterni. Tutto questo ha portato a dove siamo oggi, se non si ferma questa cosa si va oltre e ci ritroviamo il signor Putin in Moldavia e Georgia, dove ha delle truppe”.

“L’Europa si è compattata, l'Europa non è serva degli Stati Uniti ma alleata degli Usa, è un concetto diverso. Appena la Finlandia ha detto di essere interessata ad entrare nella Nato la Russia ha mosso i carri armati sul confine. Questo è il signor Putin” conclude la Fusani. Francesco Borgonovo e Paolo Ferrero non nascondono in alcun modo il proprio disappunto e lo mostrano platealmente con ampi gesti di dissenso.

