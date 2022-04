Guerra in Ucraina, Sabino Cassese e il segreto di Putin sull'invasione

Federica Pascale 21 aprile 2022 a

"Putin ha detto molto chiaramente che quello che lo preoccupa e che lui vuole contrastare è lo sviluppo di ordinamenti democratici in zone che ritiene sotto il suo diretto controllo.” Lo ricorda il professore Sabino Cassese, ospite in collegamento di Francesco Magnani durante la puntata di giovedì 21 aprile de "L’aria che tira", il talk show politico in onda la mattina su La7.

L’ex giudice della Corte Costituzionale ha ricordato le parole profetiche del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, pronunciate nel 2015 all’assemblea delle Nazioni Unite, in occasione del settantesimo anniversario dell’organizzazione. “Non sta lottando nei confronti dell'Ucraina, l’ha detto molto chiaramente sette anni fa, lui sta lottando contro l'allargamento degli ordinamenti democratici nel mondo”, sottolinea il giurista.

Magnani chiede un commento sulle parole forti del presidente del Consiglio europeo Charles Michel che, a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi a Kiev, ha affermato che l’obiettivo dell’Europa è condurre l’Ucraina alla vittoria, come a far credere che l’Europa stia partecipando alla guerra, o che almeno lo stia facendo per procura. “È naturale che il presidente di un’istituzione che si ispira, vedi l’articolo 6 e l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, a principi democratici, faccia quelle affermazioni molto dure”, conclude Cassese.

