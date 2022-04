Guerra in Ucraina, Mosca annuncia la conquista di Mariupol

21 aprile 2022 a

Il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato che Mariupol è sotto il controllo di Mosca e che serviranno altri 3-4 giorni per completare l’operazione contro la resistenza asserragliata nell’acciaieria. Secondo Mosca 1.478 combattenti ucraini si sono già arresi, ma più di 2.000 stanno ancora difendendo l’impianto di Azovstal. Tuttavia, Putin ha ordinato di fermare l’assalto per salvare le vite dei soldati russi. Quattro pullman con civili sono stati portati via dalla città assediata da settimane, mentre Mosca dice di aver evacuato 142 mila persone. Prosegue l’offensiva russa nell’Ucraina orientale. Secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Serhii Haidai l’80% del territorio della repubblica separatista è sotto il controllo russo. Secondo l’intelligence britannica, i bombardamenti russi stanno cercando di distruggere la difesa antiaerea ucraina per offrire una copertura aerea all’avanzata delle truppe nel Donbass. «Le truppe stanno avanzanndo dalle basi nel Donbass verso Kramatorsk, che continua a subire persistenti attacchi missilistici. Secondo Londra, il probabile desiderio di di mostrare »significativi successi« prima della parata tradizionale del 9 maggio, quando Mosca celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, determinerà probabilmente »quanto velocemente e con quale violenza« i russi tenteranno di condurre le operazioni in Ucraina alla vigilia di quella data. La polizia di Kiev ha denunciato il ritrovamento dei corpi di nove civili, alcuni »con i segni di tortura«, a Borodianka, una città vicina alla capitale. »L’esercito russo ha deliberatamente ucciso civili che non hanno opposto loro resistenza".

"Mariupol ai russi in poche ore", la profezia di Kadyrov è definitiva

Grande soddisfazione viene naturalmente espressa dal capo del Cremlino Vladimir Putin. «Il completamento del lavoro di combattimento per liberare Mariupol è un successo, mi congratulo con te». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al ministro della Difesa Sergei Shoigu, chiedendogli di trasmettere parole di gratitudine alle truppe e presentare proposte per premiare i militari. Intanto circa 2mila militari delle forze ucraine sono ancora bloccati nell’acciaieria Azovstal.

