Meghan Markle e Harry incontrano la Regina Elisabetti. I sudditi in allarme, che succede

Toh! Chi si rivede! E’ stata questa più o meno la reazione dello staff del Castello di Windsor quando hanno “bussato” Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle, magnanimi nella loro “deviazione” sulla strada per l’Aia dove si svolgono gli Invictus Games, l’evento sportivo fondato dal principe per i veterani militari disabili. Il primo tabloid a rivelare l’incontro segreto è stato The Sun, seguito da altri tabloid britannici. Poi la conferma del portavoce della coppia che ha polemizzato: “Confermo che hanno visitato la nonna del duca come lui aveva annunciato in precedenza”.

"Per lei no". Meghan e Harry in Europa pronti a scatenare l'ira della Regina, ultimo sfregio a Sua Maestà

Secondo gli esperti royal, l’incontro non annunciato è da interpretarsi come un “ramoscello d’ulivo” dei Sussex alla famiglia reale, denigrata e criticata pubblicamente dopo l’addio di due anni fa. E anche un modo per farsi perdonare il forfait alla messa in suffragio del fu principe Filippo che si è svolta pochi giorni fa all’Abbazia di Westminster. Il contenuto del faccia a faccia a sopresa è top secret, mentre appare certo che ci fosse anche l’erede al trono Carlo d’Inghilterra. Non è noto, invece, se la coppia viaggi con i figli Archie, tre anni, e Lilibet, 10 mesi, che la Sua Maestà ha visto solo via Facetime.

Tuttavia, l’incontro ha destato un certo allarmismo tra i sudditi perché sarebbe la spia di condizioni di salute quanto mai precarie per la 96enne sovrana. Da ottobre, infatti, la Regina, ha annullato quasi tutti gli impegni ufficiali, compresa la funzione tradizionale del Giovedì Santo e domenica la messa di Pasqua. Tra meno di due mesi, a inizio giugno, sono previsti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno e l’amatissima Elisabetta deve poter presenziare.

