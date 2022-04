Mariupol, ultimatum scaduto. La Russia propone nuova bozza di accordo

20 aprile 2022 a

Una bozza di documento è stata presentata all’Ucraina come parte del processo negoziale e Mosca è in attesa della risposta di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. «A partire da questo momento, la nostra bozza di documento, che contiene parole cristalline, è stata presentata alla squadra ucraina. La palla è nel loro campo e stiamo aspettando la loro risposta», ha detto Peskov alla stampa che chiedeva un commento sull’andamento dei negoziati di pace tra le delegazioni di Russia-Ucraina.

"Con più armi guerra già finita", la sfida di Zelensky. Russi ultimatum a Mariupol

Nel frattempo è scaduto l’ultimatum lanciato dalla Russia alle forze ucraine a Mariupol per deporre le armi ma non ci sono segni di resa da parte degli ucraini. Lo riporta Bbc. Sebbene la città portuale sia circondata dalle forze russe, non è ancora caduta.

