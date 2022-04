Guerra Ucraina, Charles Michel a Kiev. Vertice con Volodymyr Zelensky

20 aprile 2022 a

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è arrivato in treno a Kiev, «cuore dell’Europa libera e democratica». Lo annuncia Charles Michel via social.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

Michel è arrivato a Kiev in treno ed è stato accolto dalla vice primo ministro Olha Stefanishyna. Nella capitale ucraina il presidente del Consiglio Europeo incontrerà tra gli altri il presidente Volodymyr Zelensky. Non vengono diffusi altri dettagli sugli appuntamenti di Michel per motivi di sicurezza.

