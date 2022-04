Joe Biden vuole ricandidarsi nel 2024: "Solo io posso battere Trump". La confessione a Barack Obama

19 aprile 2022 a

Non molla il presidente americano Joe Biden, nonostante i sondaggi sul suo gradimento siano in costante e rapido declino e la sua politica nella guerra in Ucraina, caratterizzata da gaffe e forzature, attiri le critiche di mezzo mondo. Ebbene, l'inquilino della casa Bianca ha confidato all’ex presidente Barak Obama, di cui era stato vice, che intende candidarsi per la rielezione nel 2024. Lo riporta The Hill citando due fonti qualificate.

L’ammissione a Obama è un’ulteriore indicazione che Biden potrebbe candidarsi per un secondo mandato. Biden "vuole correre e lo sta chiaramente facendo sapere a tutti", ha detto una delle due fonti, aggiungendo che Biden, nonostante i suoi indici di gradimento vacillanti, rimane il candidato democratico più probabile per sconfiggere un ritorno nell'agone di Donald Trump. "Credo che pensi di essere l’unico che può battere" il tycoon a cui la vittoria di Biden ha precluso il secondo mandato, dopo i fatto di Capitol Hill. "Non credo che pensi che ci sia qualcuno nel Partito democratico che possa battere Trump e questo è il fattore più importante", ha detto la fonte che ha familiarità con i colloqui Obama-Biden. Non da poco la questione anagrafica dal momento che il presidente democratico ha quasi 80 anni.

