La guerra Nato-Russia è già iniziata: il missile che ha messo nei guai Putin e il super tank

Sergei Markov, commentatore politico russo già consigliere del presidente Vladimir Putin, ha detto alla Bbc che l’incrociatore Moskva è stato affondato perché colpito da un missile Nato arrivato in Ucraina a gennaio scorso. Nel corso di una intervista, Markov ha detto che la perdita della nave Moskva, malgrado sia uno smacco per la Marina russa, è comprensibile perché la Russia sta combattendo non solo contro l’Ucraina, ma contro una «coalizione» di grandi stati, fra cui gli Usa. La versione del Ministero della Difesa russo parla di un incidente sviluppatosi a bordo del Moskva, laddove sia Kiev sia le intelligence occidentali affermano che l’affondamento è stato conseguenza dell’attacco di un missile Neptune anti-nave.

“Tre tonnellate di bombe su Mariupol”. L'intercettazione sull'acciaieria cruciale: da radere al suolo

Oltre ai missili continuano i rifornimenti della Nato all’Ucraina. Boris Johnson, presidente della Gran Bretagna, oltre a ricordare il promesso invio di blindati, missili e materiale di guerra vario, ha fatto sapere che il suo governo fornirà dei super tank dotati di micidiali sistemi terra-aria mobili per aiutare Kiev a cercare di dar la caccia a jet ed elicotteri del Cremlino.

Stretta russa sul Donbass. Missili su Kharkiv e Mykolaiv, gli ucraini colpiscono al confine

