Cartabianca, Massimo Cacciari sconsolato: sull'Ucraina fallimento dell'Europa. La pesante conseguenza per l'Italia

19 aprile 2022 a

Massimo Cacciari è ospite nel corso della puntata del 19 aprile di #Cartabianca, talk show di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia viene interrogato sugli ultimi accadimenti nella guerra tra Ucraina e Russia: “L’uomo normale ha a che fare soltanto con propagande, non con analisi strategico-militari che dicano come sta andando il conflitto. La Russia si è impantanata in modo orribile e mi pare a un passo da una ritirata controllata. L’Europa è fallita, non tanto per la guerra, quanto per l’impreparazione totale davanti a un conflitto che era in atto da otto anni. Non è riuscita a fare un tavolo di mediazione. E gli Stati Uniti rafforzano la loro egemonia sull’Europa. L’Ucraina è stata invasa e l’Europa doveva intervenire. È naturale che in questi casi l’aiuto comprenda anche le armi. Le sanzioni, invece, colpiscono i vari Paesi in modo diverso. I più penalizzati - conclude Cacciari - sono la Germania e l’Italia”.

