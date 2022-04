Il Principe Alberto di Monaco ha di nuovo il Covid, contagiato per la seconda volta: il comunicato da Palazzo

Giada Oricchio 13 aprile 2022 a

Alberto II come Carlo d’Inghilterra: è di nuovo positivo al Covid. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale Palazzo dei principi. Sua Altezza Serenissima ha contratto l’infezione per la seconda volta, “è asintomatico e il suo stato di salute non desta assolutamente alcuna preoccupazione. Lavora da remoto ed è in contatto permanente con i membri del suo Gabinetto, del governo e dei suoi più stretti collaboratori”.

L’entourage non ha diffuso particolari su come sia avvenuto il nuovo contagio e nulla ha fatto trapelare nemmeno in merito ai gemelli Jacques e Gabriella, 7 anni, che vivono a stretto contatto con il padre. Alberto II aveva contratto il virus per la prima volta nel 2020 a inizio pandemia quando accusò sintomi importanti: tosse insistente, febbre e saturazione del livello di ossigenazione del sangue.

Non è un anno fortunato per il principe: oltre alla misteriosa malattia della moglie Charlène, che la scorsa settimana sarebbe fuggita da Monte Carlo per rifugiarsi in Corsica decisa a intraprendere una vita da “separata in casa”, Alberto ha dovuto fronteggiare la diffusione online di documenti riservati sulle sue attività immobiliari e sul presunto operato opaco di tre uomini di fiducia a suo danno. L’attività di dossieraggio mira a destabilizzare il Principato.

