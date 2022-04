Meghan Markle e Harry in Europa: pronti a scatenare l'ira della Regina Elisabetta. Ultimo sfregio a Sua Maestà

Giada Oricchio 12 aprile 2022 a

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle tornano in Europa, ma snobbano la Regina Elisabetta II e forse le danno il colpo di grazia. La decisione dei Duchi di Sussex di lasciare il buen retiro di Montecito per presenziare a l’Aia, in Olanda, agli Invictus Game dal 16 al 22 aprile, è destinata a scatenare una bufera. Ancora una volta sono il tempismo e le giustificazioni inconsistenti a mandare in frantumi la credibilità di Harry e Meghan.

La partecipazione ai giochi per ex militari con disabilità, fondati dallo stesso Principe dopo aver prestato servizio in Afghanistan, giunge a distanza di un paio di settimane dal no rifilato a Sua Maestà per la messa in suffragio del fu Filippo, nonno amatissimo (sulla carta) dal fratello minore di William d’Inghilterra. I Sussex diedero forfait perché, senza la scorta di Scotland Yard, non si sentono al sicuro nel Regno Unito. Una scusa bollata come “ridicola” e “patetica” dai tabloid anglosassoni che oggi mettono il dito nella piaga: “Londra no, perché è troppo pericoloso. In Olanda invece sì. Qualcosa non quadra”.

"Prostrata dal Covid", le reali condizioni della regina Elisabetta: "Infezione orribile"

Uno smacco alla Corona senza se e senza ma: come si può pensare che la sicurezza nei Paesi Bassi sia più imponente di quella in Gran Bretagna? Davvero Elisabetta II avrebbe lasciato i due”parenti serpenti” senza protezione adeguata se l’avessero onorata della loro presenza per la messa in ricordo dell’amato marito? Per Meghan Markle è il primo viaggio fuori dagli Stati Uniti da quando due anni fa ha rotto con la Royal family.

Il portavoce non ha reso noto se ci saranno i figli Archie, 3 anni, e Lilibet Diana, 10 mesi. Nel caso, sarebbe uno “schiaffo” senza precedenti a Sua Maestà che non ha mai conosciuto la bambina. Secondo gli esperti reali, il comportamento di Harry “ha spezzato il cuore alla novantacinquenne Elisabetta II”, le cui fragilità di salute stanno preoccupando mezzo mondo tranne i Duchi di Sussex, che imperterriti alimentano spaccature e divisioni. Si dice anche che “Harry si pentirà delle sue decisioni”. Forse in un futuro molto, molto remoto.

