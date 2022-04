Marine Le Pen, l'attivista mostra la foto di Putin e alla conferenza finisce male: trascinata via così

Giada Oricchio 15 aprile 2022 a

Mostra foto di Marine Le Pen e Vladimir Putin e le fanno “lo strascino”. E’ successo a Parigi, in Francia. Durante una conferenza stampa della leader di Rassemblement National, partito di estrema destra, una ragazza seduta in platea si è alzata di scatto mostrando un cartellone fatto a forma di cuore con la fotografia di Le Pen e Vladimir Putin che si stringevano la mano (video postato su Twitter dall’account @unoscribacchino ).

Nel frattempo in Francia questo è il trattamento riservato a chi mostra una foto di Marine Le Pen con Vladimir Putin.pic.twitter.com/grSRlRESG5 — Adil (@unoscribacchino) April 15, 2022

Nemmeno il tempo di mostrare alle telecamere l’idillio con l’aggressore dell’Ucraina che la contestatrice è stata placcata da un uomo della sicurezza, scaraventata a terra e portata via per mani e piedi. Due energumeni l’hanno trascinata via con forza o meglio le hanno fatto letteralmente strisciare tutto il pavimento fino all’uscita come fosse un sacco di patate.

Marine Le Pen, figlia del fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è arrivata seconda al primo turno per le presidenziali e il prossimo 24 aprile cercherà per la terza volta di conquistare L’Eliseo sfidando ancora il presidente uscente Emmanuel Macron.

