Sondaggio Francia, "Macron in testa su Le Pen". Verso il ballottaggio, le cifre nell'ultima rilevazione

Christian Campigli 15 aprile 2022 a

a

a

Una sfida che disegnerà il futuro prossimo della Francia e, con ogni probabilità, dell'Europa intera. Il ballottaggio per le presidenziali d'Oltralpe viene giudicato, da tutti gli analisti politici, come uno di quegli eventi storici in grado di incidere e di determinare a cascata su molti altri. Primo tra tutti, il rapporto con la Russia di Putin. Nel nuovo sondaggio reso noto questa mattina dall'agenzia di stampa Ansa e realizzato da Bva per Rtl e Orange, Emmanuel Macron vincerebbe al secondo turno contro Marine Le Pen, 54% a 46%.

"Perché Le Pen può battere Macron". Porro manda in tilt la sinistra: partita apertissima

Il presidente uscente, ed è questo il dato probabilmente più rilevante, guadagna così un punto a discapito della rivale di destra, rispetto alla rilevazione effettuata dallo stesso istituto una settimana fa, quando ancora non si era però votato al primo turno. Sia chiaro, si tratta ancora di una situazione fluida, nella quale tutto può cambiare in un attimo. Basta una dichiarazione sbagliata, una posizione discutibile sulla guerra in Ucraina o sull'indipendenza della Corsica, per cancellare, in un amen, analisi, teorie e ragionamenti. Cinque anni fa l'enfant prodige della politica europea vinse con il 66,1% dei voti, contro il 33,9% della sfidante di Rassemblement National.

Severgnini ossessionato da Salvini e Le Pen, Giuli lo sotterra: "Il popolo se ne frega!"

Secondo l'indagine, a nove giorni dal secondo turno, la partecipazione media prevista sarebbe del 73%, un livello molto vicino a quello del primo turno (73,7%). Macron beneficia di una maggior afflusso di voti da parte dell'elettorato dei candidati presenti al primo turno, soprattutto dal bacino di Jean-Luc Mélenchon (Lfi). Il 30% dei simpatizzanti dell'esponente di estrema sinistra - secondo il sondaggio - si asterrà e il 22% pensa di lasciare scheda bianca. Ma fra coloro che esprimeranno una preferenza, la scelta ricadrà più su Macron (30%) che su Le Pen (18%). Infine un dato anagrafico: l'attuale ospite dell'Eliseo sarebbe largamente in testa nella fascia di età over 70 anni, mentre vi sarebbe una situazione di sostanziale parità per uomini e donne tra i 35 ed i 49 anni.

"Era data per morta e ora..." Le Pen è al ballottaggio, Salvini ridicolizza Macron

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.