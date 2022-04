Altri 800 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev. Biden: "Grazie alle nostre armi Putin ha fallito"

13 aprile 2022 a

a

a

Gli Usa forniranno nuovi aiuti militari a Kiev per un valore di 800 milioni di dollari: lo ha annunciato in una nota il presidente americano, Joe Biden. «Questo nuovo pacchetto di aiuti includerà molti sistemi di armi altamente efficaci che abbiamo già fornito e nuove armi utili per far fronte all’ampia offensiva che riteniamo che lancerà la Russia nell’Est dell’Ucraina», afferma Biden. «Queste nuove capacità - ha elencato - includono sistemi di artiglieria, proiettili di artiglieria e veicoli corazzati per il personale. Ho anche approvato il trasferimento di altri elicotteri. Inoltre, continuiamo a facilitare il trasferimento di capacità significative dai nostri alleati e partner in tutto il mondo».

«Il flusso costante di armi che gli Stati Uniti e i loro alleati e partner hanno fornito all’Ucraina è stato critico per sostenere la sua lotta contro l’invasione da parte della Russia», ha dichiarato il Presidente americano, dopo aver parlato al telefono con Volodymir Zelensky. «Ha contribuito a garantire che Putin fallisse in quello che era l’obiettivo iniziale della guerra, vale a dire conquistare e controllare l’Ucraina», ha aggiunto Biden. «Ora non possiamo fermarci. Come ho garantito al Presidente Zelensky, gli americani rimarranno al fianco degli ucraini coraggiosi nella loro lotta per la libertà», ha quindi concluso.

Renzi tira la volata a Draghi: "Giusto un italiano a capo della Nato, ma non io... "

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.