Altro che sintomi lievi, la Regina Elisabetta "prostrata dal Covid". Confessione in video, come sta la sovrana

Quando la regina Elisabetta, 96 anni tra pochi giorni, aveva contratto il Covid, Buckingham Palace aveva parlato di sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore. Ma oggi la sovrana ha raccontato che in realtà l'esperienza è stata molto dura e con ogni probabilità dura ancora oggi dal momento che la maggior parte dei suoi impegni, anche da remoto, sono stati annullati. La regina, citata dai tabloid britannici, ha parlato di una infezione "orribile" che lascia chi ne viene colpito "molto stanco ed esausto". Elisabetta lo ha detto, seppur non parlando in prima persona, a in un incontro virtuale con alcuni rappresentanti del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs).

La Regina ha espresso anche un certo malessere per le restrizioni imposte "da questa orribile pandemia" come l'impossibilità d'incontrare familiari e persone care. Nell'incontro con le autorità sanitarie del regno ha poi sposo parole di elogio a infermieri e medici del Regno che ha paragonato agli eroi di guerra rimarcando lo spirito degno "di Dunkerque". I tabloid britannici, molti dei quali riportano le parole della Regina in prima pagina, sottolineano come Elisabetta - che è stata contagiata dal principe Carlo, figlio ed erede al trono - ha avuto sintomi che l'hanno lasciata "prostrata" e parlano di una vera e propria "battaglia contro il Covid".

