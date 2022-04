La giornalista dissidente Ovsyannikova si prende la rivincita su Putin: assunta dal quotidiano tedesco Die Welt

11 aprile 2022 a

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che è diventata una vera e propria icona dell’opposizione interna russa all’invasione dell’Ucraina dopo la sua apparizione a metà marzo durante un telegiornale pro-Cremlino, è stata assunta come corrispondente dall’Ucraina e dalla Russia per l’autorevole quotidiano tedesco Die Welt. Lo ha annunciato oggi la stessa testata. Ovsiannikova scriverà per il giornale e fornirà contenuti per il canale di notizie televisive.

La Ovsyannikova era apparsa dietro alla conduttrice durante la diretta del notiziario con un grande cartello con scritto "No alla guerra". Poi, per alcune ore, se ne erano perse le tracce. Oltre a perdere il lavoro è stata multata da un tribunale russo, ma evitato conseguenze penali peggiori, tanto che si era ipotizzato che potesse finire pure in carcere. Prima del verdetto, in suo favore si era mosso anche il presidente francese Emmanuel Macron che aveva avvertito il regime di Putin che la Francia era fortemente schierata al fianco della giornalista dissidente. Un finale del genere, con l'assunzione per il quotidiano tedesco, probabilmente non se lo aspettava nemmeno lei. O forse sì...

Ovsyannikova ha affermato che Die Welt "si batte per ciò che viene difeso con tanta veemenza dalle persone coraggiose che si trovano sul campo in Ucraina in questo momento: per la libertà". "Vedo come mio compito di giornalista difendere questa libertà", ha detto.

