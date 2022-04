"Le truppe di Putin hanno deportato in Russia 121mila minori". Allarme del commissario per i diritti umani

08 aprile 2022 a

Le truppe russe hanno «deportato con la forza» 121mila minori dall’Ucraina in Russia: il dato è stato fornito dalla commissaria per i diritti umani dell'Ucraina. Le truppe russe hanno «deportato con la forza» oltre 600mila ucraini, tra i quali circa 121mila minori, ha riferito Lyudmila Denysova, in un post su Facebook. Denysova ha accusato le truppe russe anche di altri efferati reati ai danni di minori a Bucha.

