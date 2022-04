Charlene di Monaco, voci di fuga da Palazzo: "Alberto e la principessa si separano". E nessuno smentisce

Giada Oricchio 08 aprile 2022 a

a

a

Charlène è fuggita di nuovo dal Principato di Monaco? Secondo la rivista australiana Who, la Principessa “invisibile” avrebbe lasciato di nuovo Monte Carlo. Dopo l’annus horribilis (8 mesi in Sud Africa per un’infezione otorinolaringoiatrica, 4 operazioni, un forte dimagrimento), a novembre Wittsotck era rientrata alla corte monegasca destinazione un rehab di lusso in Svizzera.

A marzo un breve comunicato di Palazzo dei Principi ne annunciava il ritorno chiedendo rispetto perché la convalescenza dell’ex olimpionica di nuoto “continuava a fianco di Alberto II e dei figli Jacques e Gabriella, ma non era ancora finita”. Pochi giorni dopo è venuto fuori che Charlène non dormiva nella residenza ufficiale dei Grimaldi, pare che fosse nell’amata farm di Roc Angel.

Il nuovo guaio di Alberto dopo la crisi con Charlene: spuntano carte segrete per rovinarlo

A ruota sono rispuntate le voci di un divorzio, o meglio, della richiesta della Principessa ad Alberto di porre fine alla crisi matrimoniale. Desiderio accolto in parte da Sua Altezza Serenissima che le avrebbe concesso di vivere da “separati in casa”, vite parallele, ma niente di ufficiale. Sta di fatto che da novembre nessuno ha più visto Wittstock, non si sa che aspetto abbia adesso (è vero che non si mostra in pubblico perché sfigurata?) e nemmeno se sia riuscita a recuperare il tanto peso perduto a causa della malattia.

Adesso il nuovo colpo di scena: i tabloid stanno rilanciando la notizia che la principessa si sarebbe imbarcata da sola su un aereo privato diretto a Nizza. Chissà che la meta non sia da collegare proprio all’accordo privato con il regale consorte e all’inizio di una nuova vita. Dal Rocher bocche cucite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.