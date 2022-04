Alberto di Monaco nei guai dopo la crisi con Charlene, spunta il "Dossier du Rochers": le carte segrete per rovinarlo

Giada Oricchio 06 aprile 2022 a

Non c’è pace per Alberto II: spunta il “Dossier du Rocher” e il Principato di Monaco trema. Dopo il male oscuro di Charlène Wittstock che avrebbe chiesto il divorzio e sarebbe decisa a vivere in pianta stabile a Roc Angel, Sua Altezza Serenissima sarebbe vittima di un complotto finalizzato a destabilizzarlo. Su alcuni siti online sono comparsi documenti finanziari riservati che riguardano gli affari immobiliari di Alberto, vero core business delle sue attività.

I file sono raccolti sotto il nome di “Dossier du Rochers” e l’autorevole Le Monde tratteggia uno scenario inquietante volto a danneggiare il principe, in particolare ci sarebbe stato un violento scontro tra il milionario Patrice Pastor, imprenditore del mattone, e parte dell’entourage del Principe. L’autorevole quotidiano sostiene che il “Dossier du Rocher” intende screditare quattro uomini di fiducia del Principe che gli avrebbero provocato un danno di diversi milioni.

Secondo Closer, Alberto è accusato di essere troppo debole e ingenuo e di chiudere un occhio sulle operazioni del “Club dei 4”. Di più: chi vuole metterlo in difficoltà, starebbe sfruttando le fragilità fisiche e psichiche della moglie, completamente sparita dalla Rocca e soprattutto da Palazzo dei Principi, residenza ufficiale dei Grimaldi. Ma chi e perché vuole indebolire la corte monegasca, paradiso fiscale? Per accertare l’origine dell’intrigo di Palazzo sono state aperte due inchieste: una a Monaco e l’altra a Parigi. Intanto è buio fitto su Charlène che non si è ancora ripresa dalla grave infezione otorinolaringoiatra, contratta un anno fa in Sud Africa. Le è costata quattro operazioni alla testa e una lungodegenza in una clinica svizzera. Meno di un mese fa è stata dimessa e il Palazzo ha diffuso uno scarno comunicato in cui diceva che avrebbe continuato la convalescenza nel Principato. In quale residenza non è noto, di certo non all’indirizzo ufficiale. Finora nessuno l’ha vista e tantomeno fotografata anche se sul web circola un’immagine sfocata di una donna con i capelli rasati color platino che vagamente le somiglia.

