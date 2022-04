“Gonfio, non sta benissimo”. A Controcorrente l'analisi della malattia di Vladimir Putin: ora è spaventoso

07 aprile 2022 a

Vladimir Putin è realmente malato? Durante la puntata del 6 aprile di Controcorrente, talk show del mercoledì sera di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è andato in onda un servizio sulle condizioni di salute e sui dubbi fisici del presidente della Russia. A tracciare un quadro su Putin è Sabrina Scampini, giornalista Mediaset: “Secondo me l’ultima intervista di Mikhail Khodorkovsky è stata piuttosto interessante, perché diceva un paio di cose che servono a capire Putin e quindi anche le sorti di quello che sta accadendo. Prima dice che Putin pensava alla ricchezza, invece ora pensa di avere una missione e per questo è spaventoso, mi sembra piuttosto realistico. Putin ha quasi 70 anni, che abbia un’andatura particolare o che non sia in forma come quando ne aveva 50 è anche abbastanza normale. Effettivamente sembra un po’ gonfio e lui è uno molto attento all’aspetto fisico, al suo stato e a come lui appare, c’è la possibilità effettivamente che lui possa non sentirsi benissimo”.

