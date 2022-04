La Russia è stufa dell'Italia: posizione indecente, in prima linea nell'attacco a Mosca con le sanzioni

07 aprile 2022 a

Nuovo attacco all’Italia da parte della Russia. “La posizione della leadership italiana sulle sanzioni alla Russia è indecente", le dure dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “L'Italia in questo momento difficilissimo probabilmente ha dimenticato chi ha teso a suo tempo una mano. E ora l'Italia, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese. Questa non è la posizione dei cittadini italiani che scrivono di vergognarsi di chi li governa, di non associarsi a questa posizione, di comprendere la genesi di questa crisi, ma la dirigenza italiana ha preso posizione. Questa è semplicemente una posizione indecente", ha detto la Zakharova al programma Solovyov all’indomani della conferenza stampa con cui Mario Draghi è tornato a puntare il dito contro Vladimir Putin per la guerra in Ucraina.

Nel frattempo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un'intervista a Newsweek ripresa dalla Tass, ha affermato che quella di Bucha è tutta una farsa. "Le persone vengono pagate 25 dollari per partecipare alle riprese inscenate. Le autorità ucraine stanno intensificando una campagna per diffondere accuse deliberatamente false contro i militari russi, il che solleva dubbi sulla sincerità delle dichiarazioni di Kiev di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia”, l’accusa del diplomatico.

