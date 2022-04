L'Aria che Tira, Domenico De Masi mortifica David Parenzo: sei ridicolo, di geopolitica non sai nulla

06 aprile 2022 a

Domenico De Masi contro David Parenzo. Nel corso dell’edizione del 6 aprile de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, va in scena lo scontro tra il sociologo vicino al Movimento 5 Stelle e il giornalista e conduttore di In Onda: “Le cause del conflitto - l’esordio di De Masi - sono troppo complesse e appena le si traccia immediatamente si viene tacciati di essere pro o contro questo o quello. La realtà attuale è che 30 paesi dell’Europa hanno già un esercito, che è quello della Nato, un esercito che obbedisce agli Usa e non all’Europa, questa è la realtà”.

Parenzo replica: “No, non è esattamente così. Il primo elemento che va ricordato è che la Nato è un'alleanza difensiva, non scatena la guerra nei confronti di qualcuno. Nella Nato c’è anche la Turchia che non fa parte dell’Unione Europea. La prima questione è quella di creare un esercito comune europeo, la seconda…”. Parenzo non finisce di parlare che De Masi interviene: “Non ci sarà mai”. “A prova di quello che sto dicendo - prova ad andare avanti il giornalista - la Nato si è rifiutata di fare la no-fly zone in Ucraina, proprio per disinnescare i pericoli di escalation e di guerra. La Nato ha paura di fare la guerra. Dire che l’Europa è più debole non è una sciocchezza, ma è una cosa non vera. Mai come oggi l’Europa ha tutto l’interesse a stare unita, come è stato nell’acquisto dei vaccini del Covid, perché se vuoi rappresentare 500 milioni di cittadini sei più forte se lo fai a 27 che da solo”.

La Merlino propone un momento di break, ma De Masi chiede ancora la parola: “A me pare strano che io e Parenzo, due persone che di geopolitica non sanno proprio nulla, stanno discutendo di questo. È ridicolo, ma quali fatti hai esposto, gli esperti sono altri”. “Mimmo non deprezzare il mio parterre” la battuta con cui la Merlino bacchetta ironicamente De Masi e chiude la questione.

